Il 13 settembre a Genova è andata in scena la seconda data sold out di Blanco e del suo “Blu celeste” tour. Ed è proprio in questa occasione che i numerosi fan hanno notato che qualcosa non stava andando nel verso giusto sul palco. I fatti.

Il concerto inizia, la scaletta scorre come previsto. Questo è l’anno dei record per Riccardo Fabbriconi: tanti concerti, la vittoria al Festival di Sanremo con “Brividi” e la relativa partecipazione all’Eurovision Song Contest. E sono proprio i famosi “brividi” ad essere venuti al pubblico durante l’esibizione di “Nostalgia”. Blanco è sul palco ma, come sembrerebbe documentare un video caricato da un utente su Tik Tok e diventato virale, il cantautore avrebbe accusato un malore improvviso. Queste le parole a corredo del video girato tra il pubblico: “Ieri sera al concerto durante nostalgia a Blanco è venuta una fitta al cuore e nonostante si capiva provasse un forte dolore (si è fermato spesso lasciando cantare solo noi) ha continuato a cantare il pezzo fino alla fine, poi è uscito di scena per circa 15 minuti”. A quel punto, terminata la canzone, Blanco appare visibilmente in affanno e lascia spazio ai fan per urla e complimenti in attesa di poter riprendere fiato. La situazione però non si sblocca ed è quindi necessario l’allontanamento dal palco da parte dell’artista, non visibile nel video. Tra i commenti c’è anche chi conferma quanto Blanco sia stato dispiaciuto dell’accaduto: “Ci avrà chiesto scusa 100 volte da quel momento alla fine del concerto”. Non è tutto: lo stesso utente su TikTok ha deciso di caricare un secondo video per mostrare il proseguimento del concerto. Nel frame infatti c’è Blanco sul palco di nuovo in forma. Queste le parole all’interno della clip: “Si è ripreso bene ha cantato notti in bianco ringraziandoci per la pazienza che a suo dire abbiamo avuto”. Quale può essere stata la causa del malore? I fan sui social hanno iniziato a valutare le possibili ipotesi. C’è chi attribuisce il tutto ai troppi impegni lavorativi per un ragazzo di soli 19 anni, chi pensa possa essere solo ansia da prestazione e chi invece scarica la colpa allo stress dell’ultimo periodo. Blanco si è ripreso perfettamente: ieri sera, 16 settembre, ha chiuso il tour estivo all’ippodromo di San Siro a Milano in compagnia di Mahmood.