Ieri i figli di Elisabetta II, stasera gli otto nipoti. Tocca a loro stare accanto al feretro della defunta regina, in un veglia difficile e sentita. L’appuntamento è fissato per questa sera alle 19:30 a Westminster Hall quando, per quindici minuti, William ed Harry insieme ai figli di Anna, Andrea ed Edoardo renderanno onore alla nonna come segno di affetto e di rispetto. Secondo la Cnn, che si rifà ad una fonte di Palazzo Reale, il principe William starà ad un’estremità del feretro e all’altra ci sarà, invece, Harry. Nonostante il figlio minore di Carlo e Diana, decidendo di vivere oltreoceano con la moglie Meghan Markle, abbia rinunciato allo status di “senior member” della famiglia reale, il re ha deciso che anche lui potrà indossare l’uniforme militare. Eccezione doverosa vista l’importanza e l’unicità della cerimonia. Eccezione perché solo i “working royal” possono indossare l’alta uniforme. Se il principe William sarà affiancato da Zara Tindall e Peter Philips, figli della Principessa Anna, Harry, invece, avrà affianco le principesse Beatrice ed Eugenie, figlie del principe Andrea, insieme ai figli del principe Edoardo, Lady Louise Windsor e il visconte Severn. Prima dei nipoti è spettato ai figli di Elisabetta vegliare, sempre per 15 minuti, la salma della madre. “Vigil of the Princes”, questo il nome della cerimonia funebre, consiste per i membri della famiglia reale nel fare la guardia al feretro di un parente deceduto prima della cerimonia di sepoltura. Carlo, Anna, Andrea e Edoardo sono stati in piedi ai quattro lati del feretro con l’uniforme militare. Come accaduto per Harry, anche Andrea eccezionalmente ha potuto, se pur per poco tempo, indossare nuovamente la divisa, privilegio che ha perso a causa dello scandalo Epstein.