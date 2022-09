Una foto scattata per caso nel 2020, con quella che pensava fosse una fan. 50 Cent ha incontrato la dottoressa medico chirurgo Angela Kogan e si è messo in p osa accanto a lei. Dopo qualche tempo però, la foto è finita sui social. “Grazie 50 Cent per essere venuto dai numeri uno”. A fare cosa? In realtà niente ma la foto sarebbe stata usata non solo in quel post: con l’immagine la dottoressa avrebbe pubblicizzato il suo centro medico estetico, il Perfection Plastic Surgery e MedSpa e in particolare l’allungamento del pene. Da lì la decisione del rapper di denunciare: l’allusione che lui stesso avesse fatto quel tipo di intervento sarebbe stata chiarissima. Dallo scorso agosto, quando la storia è venuta fuori, la foto continua a girare. 50 Cent chiede risarcimento economico e che l’immagine venga rimossa.