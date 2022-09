Laura Pausini, ospite del celebre programma televisivo spagnolo “El Hormiguero”, si è rifiutata di intonare “Bella Ciao”. Pausini ha iniziato a cantare “Cuore matto” di Little Tony ma gli altri ospiti spagnoli hanno confuso il brano con Bella ciao, un trend in Spagna dopo aver fatto la sua comparsa come colonna sonora di una delle scene più iconiche de “La Casa di Carta” su Netflix. La cantante ha spiegato di non essersi mai schierata politicamente in quasi 30 anni di carriera. La scelta di Pausini ha dato il via a molti commenti social. Bella Ciao non è un canto politico ma un inno antifascita, un canto di libertà.

Pif ha dichiarato: “Non cantare Bella Ciao è già prendere una posizione. Al mio funerale, cantatela”. Ora e, va detto, finalmente, è arrivata la replica della popstar. Attraverso i suoi canali social, Pausini si è lasciata andare ad un lungo sfogo: “Vorrei esporre il mio punto di vista dopo le polemiche di questi giorni. In una situazione televisiva estemporanea, leggera e di puro intrattenimento, ho scelto di non cantare un brano inno di libertà ma più volte strumentalizzato nel corso degli anni in contesti politici diversi tra loro”. E ancora: “Come donna, prima che come artista, sono sempre stata per la libertà e i valori ad essa legati. Aborro il fascismo e ogni forma di dittatura. La mia musica e la mia carriera hanno dimostrato i valori in cui credo da sempre. Volevo evitare di essere trascinata e strumentalizzata in un momento di campagna elettorale così acceso e sgradevole, purtroppo non è stato così“. Pausini ha inoltre espresso il desiderio di poter rispettare la libertà di tutti, la sua inclusa: “Rispetto il mio pubblico e continuerò a farlo, con la libertà di scegliere come esprimermi“. Da ieri Laura Pausini è testimonial del nuovo progetto Sky Glass, il nuovo televisore del futuro. E, scherzo del destino, per iniziare la full immersion nel nuovo dispositivo la frase da dire ad alta voce è “Ciao, Sky”.