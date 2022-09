I britannici sono in lutto. Consapevoli che sarebbe arrivato il giorno dell’addio alla Regina Elisabetta ma mai pronti davvero ad affrontarlo. In tanti si sono riuniti di fronte alla residenza di Sandringham House, Norfolk, per dare sostegno al principe William e a Kate Middleton. La Bbc ha raccontato della forte empatia tra le persone e William, che si è avvicinato alla folla e ha parlato con una donna: “Gli ho detto quanto la mamma sarebbe stata orgogliosa di lui e mi ha risposto quanto difficile sia stata la giornata del corteo funebre perché ha fatto riaffiorare i ricordi del funerale di Diana“, ha raccontato lei. Assieme al Balmoral Castle, Sandringham House è una proprietà privata della famiglia reale e non fa parte delle residenze della corona britannica. Davanti alla dimora, tanti fiori e ricordi per la Regina.