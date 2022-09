Harry solitario. Harry senza divisa reale al corteo funebre per la regina Elisabetta, sua nonna. Harry contestato per aver lasciato che la moglie Meghan gli prendesse la mano. Eppure Harry amava Elisabetta II ed era ben ricambiato, tanto che per anni i titoli dei tabloid sono stati dedicati al suo rapporto speciale con la nonna. Il 15 settembre, ieri, è stato il compleanno di Harry. Sarà stato reso meno amaro dalla decisione presa a Palazzo? Si perché nonostante le tensioni con il padre, re Carlo III, di cui si parla nei giornali britannici, la decisione è quella di far indossare a Harry che, ricordiamo, è stato 10 anni nell’esercito e per due volte in Afghanistan, la divisa reale durante la veglia per la nonna. Due sono infatti i momenti ufficiali previsti ancora prima dei funerali della Regina, lunedì 19: una veglia alla quale parteciperanno i figli, oggi 16 settembre alle 20:30 (ora italiana) e una alla quale parteciperanno gli otto nipoti, sabato 18. La concessione di poter indossare la divisa è stata fatta anche ad Andrea di York.