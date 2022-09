Correva l’anno 2020 e Francesco Silvestro, imprenditore nel settore dei materassi e tuttora imputato di tentata concussione e falso per fatti del 2013, pur appartenendo alla rosa degli ‘impresentabili’, come stabilito dal codice di autoregolamentazione dei partiti e dalla legge Severino, decise di candidarsi a sostegno di Stefano Caldoro per Forza Italia alle elezioni regionali campane. Oggi ci riprova, presentandosi nello stesso partito per il Senato.

La pagina Facebook Arzano News ha proposto nei giorni scorsi lo spassoso stralcio di una diretta Zoom risalente al 2020, nel corso della quale, in un italiano maccheronico infarcito di nonsense di memoria monicelliana, il “re dei materassi” spiega le ragioni della sua candidatura.

Tra i passaggi più memorabili, l’incipit dell’intervento di Silvestro: “Io sono uno che difficilmente mi sottrae alle sfide. Feci una promessa a mia moglie che non mi avrei più candidato, ma poi quando uno ce l’ha nel sangue e gli piace avere il contatto con le persone, feci un discorso a mia moglie”.

E ancora: “Io che ho ‘vuto’ successo nel campo privato, perché non devo mettere a disposizione la mia esperienza nel campo pubblico? E ho deciso di candidarmi dove ho avuto un ottimo risultato. (…) Forse mi spiego male, ma mi voglio spiegare meglio: la politica è dinamismo, cioè cambia quotidianamente. Non ci dimentichiamo che noi attraversiamo uno dei momenti più difficili della nostra vita – conclude – Era più facile prevenire che potesse succedere una guerra anziché una ‘pantemia’ di queste dimensioni. Purtroppo ci è successo e con questo dobbiamo prendere l’esperienza di ripartire. Significa che si devono mettere in campo tutte le migliori esperienze, i migliori professionisti, il mondo del lavoro, il mondo del pubblico. Devono scendere in casa, non devono rimanere più chiusi“.