Momenti di grande apprensione in Spagna per le condizioni di salute di Victoria Federica Marichalar Borbone, la nipote del re Felipe VI. La ragazza, 22 anni, è stata ricoverata d’urgenza in ospedale all’indomani del suo compleanno: i medici l’hanno sottoposta ad un intervento tempestivo per una peritonite. Victoria Federica è rimasta ricoverata fino ad oggi, quando è stata dimessa ed è trapelata la notizia. Secondo quanto si apprende dai media spagnoli, la giovane ora è a casa, dove sta affrontando il decorso post-operatorio.

Ma chi è Victoria Federica? Modella e influencer, è ospite fissa dei principali appuntamenti mondani in Spagna: figlia minore dell’Infanta Elena, primogenita del re emerito Juan Carlos e della regina Sofia, e del conte Jaime Rafael Ramos María de Marichalar y Sáenz de Tejada, ha iniziato sin da giovanissima una carriera nel mondo della moda, conquistando numerose copertine sulle riviste più importanti.