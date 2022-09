Paramount è un brand che con le sue pellicole ha saputo abbracciare amanti del cinema di ogni età, con capacità di adeguarsi al cambiamento dei tempi. Ecco perché alla sala cinematografica si è aggiunto il canale televisivo (ricordate Paramount channel al canale 27 del digitale terrestre?). Da oggi, giovedì 15 settembre, “una montagna di intrattenimento” arriva in Italia: Paramount+. È proprio questo il leit motiv che decide di riprendere il logo con il monte e le stelle. Ieri sera 14 settembre negli studios di Cinecittà la presentazione del nuovo portale. Noi c’eravamo: grandi classici, original italiani, produzioni internazionali, blockbuster, serie per ragazzi, cartoon e altro ancora. Senza dimenticare ovviamente i brand storici del gruppo come SHOWTIME®, CBS, Comedy Central, MTV, Nickelodeon, Paramount Pictures e Smithsonian Channel™. Scopriamo insieme alcuni dei titoli che da oggi sono visibili su Paramount+ e che compongono così 8000 ore di intrattenimento attuali presenti sull’app. Una parola accomuna tutti i talent e i vari titoli: sperimentare. Un esempio ne è sicuramente The Offer, basata sull’inedita esperienza del produttore premio Oscar® Albert S. Ruddy nella realizzazione de Il Padrino. La serie racconta la storia, particolarmente travagliata, dietro alla produzione de Il Padrino: dall’acquisizione dei diritti del libro di Mario Puzo al ruolo del boss Joe Colombo, che ha convinto gli italoamericani a New York a non intralciare le riprese. E ancora, impossibile non citare Carlo Verdone e il suo primo coinvolgimento con un app di streaming con Vita da Carlo. Il Premio Oscar Roberto Benigni approda su Paramount+ con Francesco Il Cantico, esegesi di uno dei testi più iconici dedicati alla vita di San Francesco. Spazio alla cronaca con Circeo (già visibile in app) e Miss Fallaci (dal 2023), serie dedicata a una delle più controverse icone del giornalismo italiano e internazionale, Oriana Fallaci. E ancora, Bosé, la serie TV che racconta la vita di Miguel. Dal gennaio 2023 in esclusiva arriverà anche Ti mangio il cuore, film con Elodie che uscirà prima al cinema il 22 settembre per poi approdare sull’app. Altre due produzioni degne di nota sono Corpo Libero (disponibile da fine ottobre) e Quattordici Giorni. Il primo titolo è un avvincente teen-drama thriller ambientato nel mondo della ginnastica artistica, con protagonisti tra gli altri Antonia Truppo e Filippo Nigro. Il secondo invece è una produzione italiana originale Paramount+, diretta da Ivan Cotroneo e scritta da Cotroneo con Monica Rametta. In arrivo sulla piattaforma a fine settembre, segue la storia di una coppia in crisi costretta a due settimane di clausura forzata. Protagonisti Carlotta Natoli e Thomas Trabacchi. Non vi bastano questi titoli? Ci sono i classici: Grease, Il Padrino, Star Trek, Transformers ma anche nuove uscite come Top Gun: Maverick e Scream 5. E parlando di galassie e Star Trek sono in arrivo due titoli legati a questa saga: Star Trek Discovery che segue i viaggi della Flotta Stellare nelle loro missioni alla scoperta di nuovi mondi e nuove forme di vita e Star Treck: strage new worlds, che si basa sugli anni in cui il Capitano Christopher Pike ha guidato il timone della U.S.S. Enterprise.

Anche Rambo sarà su Paramount+. Ebbene sì, Sylvester Stallone approderà sull’app senza però calarsi nei panni del noto personaggio. Sarà lui il protagonista di Tulsa King, un capo della mafia newyorkese appena uscito di prigione dopo 25 anni ed esiliato a Tulsa, in Oklahoma. Altre due produzioni internazionali saranno 1883, l’attesissimo prequel di Yellowstone di Taylor Sheridan che segue la famiglia Dutton mentre intraprende un viaggio a ovest attraverso le Grandi Pianure e 1923, sempre di Sheridan, con Helen Mirren e Harrison Ford nel più recente capitolo della storia delle origini di “Yellowstone”, che introduce una nuova generazione della famiglia Dutton ed esplora i primi anni del XX secolo.

L’app avrà un’offerta anche per i ragazzi. E idem, ci sarà programmazione anche per chi segue reality show. Gli utenti possono già accedere al servizio al prezzo di 7.99 euro con un periodo di prova di 7 giorni. Sarà possibile stipulare anche un abbonamento annuale al costo di 79.90 euro. Solo per i primi undici giorni (dal 15 al 25 settembre), Paramount+ sarà disponibile a 4.99 euro al mese per 12 mesi, prova inclusa. E Paramount+ sarà disponibile anche su Sky, nell’ambito del nuovo accordo pluriennale a livello europeo. Insomma, la montagna di intrattenimento è arrivata in Italia e ora sarà un bel problema uscire di casa. Paramount+ sembra quindi aver superato i test anche dei più scettici. Perché del resto, competere con colossi come Disney, Netflix o Amazon Prime non era affatto semplice e scontato. Ciak, azione!