Un figlio segreto per Shakira? A turbare il sonno della popstar non sono solo la separazione da Gerard Piqué e i problemi con il fisco spagnolo. Un 30enne colombiano, infatti, sostiene di essere il frutto dell’amore tra la cantante e Santiago Alarcón, il cui nome a noi italiani dice ben poco, eppure è un noto attore sudamericano. A raccontare questa vicenda, alla cui fondatezza è veramente difficile credere, è lo stesso Santiago come riportano i media internazionali, compreso 20minutos.es. L’attore ha ricevuto l’incredibile notizia su WhatsApp. Invece del “buongiornissimo caffè” Santiago ha trovato sullo schermo del proprio smartphone queste due parole: “Ciao papà”. “Sono rimasto sbalordito, gli ho chiesto chi fosse e lui mi ha accusato di averlo abbandonato nel 1992. Da quattro anni mi sta tormentando” ha fatto sapere Alarcón, che si è visto chiedere da Pedro, questo il nome del ragazzo, un risarcimento di 835 milioni di pesos, circa 190mila euro.

Santiago ha deciso di denunciare pubblicamente questa storia, che si arricchisce di un altro particolare molto ghiotto per il gossip di tutto il mondo. La madre di Pedro sarebbe Shakira. “Lui sostiene che io lo abbia dato in adozione 30 anni fa e che sua madre, so che non mi crederete, sia Shakira. Vi giuro che mi dispiace nominarla, ma è essenziale per far capire l’assurdità di questa accusa” ha proseguito l’attore, che ci tiene a precisare anche come non abbia mai avuto modo di conoscere la popstar. “Tutto questo è una follia. Sono vittima di truffa ed estorsione, oltre che di uno stalking che va avanti da quattro anni”.

Pedro però rincara la dose e menziona presunti ricordi di quando era solo un bambino: “Mi hai anche molestato quando ero piccolo, mi hanno rivelato tutto i miei genitori adottivi”. Accuse pesanti, che Santiago respinge con fermezza. A far dubitare della veridicità del racconto di Pedro è anche una semplice constatazione matematica. Essendo lui nato nel 1991, vuol dire che Shakira lo avrebbe concepito all’età di 14 anni, e Santiago sarebbe divenuto padre a 12 anni. Va bene la precocità, ma fino a un certo punto. La popstar, che invece è madre di Sasha e Milan avuti da Piqué, al momento non ha commentato la vicenda.

Anche Santiago è genitore. L’attore noto per aver interpretato Germán nel comedy drama El man es Germán, Mauricio Reyna nella telenovela Las Vega’s e il giornalista Jaime Garzón in Garzón vive, è sposato dal 2005 con l’attrice Cecilia Navia con cui ha due figli: Matías e María. Più che una confessione choc, questa storia ha tutta l’aria di essere il frutto di uno sproloquio di un mitomane.