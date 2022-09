Era già successo ad Edimburgo, e ora è accaduto di nuovo: una guardia reale, di quelle preposte a vegliare sul feretro della regina Elisabetta, è svenuta collassando a terra. È successo nelle prime ore di apertura della camera ardente della sovrana a Westminster Hall: la scena è stata immortalata in un filmato diventato subito virale sui social. Nelle immagini, si vede una delle guardie impegnate nel turno di sorveglianza alla bara dapprima scendere dalla sua postazione per una breve pausa, quindi tornare al suo posto, salvo poi iniziare a barcollare e poi accasciarsi a terra, cadendo di faccia dalla pedana e sbattendo contro il pavimento di pietra. Subito sono intervenuti alcuni colleghi, che lo hanno soccorso e sostituito. Certamente non deve esser facile per loro restare immobili in piedi, in posizione di guardia, per ore. Tanto più con il pathos del momento.

Guard just collapsed during The Queen lying in state! Hope he ok! #QueenElizabethII #QueueForTheQueen pic.twitter.com/SDH1zVovtl — MrFixer (@MrF1ker) September 14, 2022