Lo scacchista novizio batte il maturo campione: lo accusano di barare ed Elon Musk suppone addirittura che abbia usato strani congegni anali. La bizzarra vicenda proveniente dai piani alti del mondo degli scacchi nasce dopo la clamorosa vittoria ottenuta dal 19enne statunitense di origini hawaiane Hans Niemann sul campione del mondo il 31enne Magnus Carlsen il 4 settembre scorso alla prestigiosa Sinquefeld Cup di St. Louis. Vittoria che fa seguito a un altro successo sempre di Niemann su Carlsen un mese prima. “Gli scacchi parlano da soli”, ha twittato il ragazzino vincente eludendo ogni possibile richiesta di intervista. Del resto lo smacco doppio è di quelli che bruciano, visto che di fronte a lui c’era il cinque volte campione del mondo ininterrotto dal 2013, attuale numero uno del ranking FIDE (classifica dove Niemann è entrato appena a maggio 2022). L’ultima vittoria di quest’ultimo su Carlsen è stata proprio una sorpresa autentica, tanto che Carlsen in un tweet ha cominciato ad accusare Niemann, un po’ come si faceva al tavolo del poker nel vecchio West, di aver barato, allegando il video di una vecchia intervista di José Mourinho in cui mister triplete sosteneva di non poter parlare altrimenti per lui sarebbero stati guai. Insomma, Carlsen ha messo la pulce nell’orecchio al mondo degli scacchi, tanto che l’ipotesi dell’imbroglio è stata sposata anche da un altro celebre scacchista, Hikaru Nakamura. Il problema però è che Carlsen ha come tirato il sasso nascondendo la mano, perché non ha spiegato come il 19enne pressoché alle prime armi sia riuscito a batterlo barando. Le illazioni sono quindi iniziate, sempre sul web, sui social, e hanno avuto il loro coronamento nientemeno che sul profilo Twitter di uno che, quando c’è da spararla grossa, sbuca dal nulla come un’amanita falloide: Elon Musk. L’amministratore delegato di Tesla con un tweet ha scomodato Schopenhauer – “Il talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire, il genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere” – aggiungendovi una perla tra parentesi “perché è nel tuo culo”. Così se già i sensori nascosti nelle scarpe erano l’ipotesi più gettonata per il baro, ecco che la boiata pazzesca del vibratore anale grazie al quale Niemann avrebbe vinto (due vibrazioni e si sposta il pedone, una lunga scarica e tocca alla Regina) ha cominciato a circolare come fosse la verità finale. Come al solito Musk ha poi cancellato il tweet. Ma oramai la frittata, pardon, quella cosa lì era fatta fuori dal vaso come sempre. Per la cronaca: Niemann ha aggiunto che per fugare ogni dubbio giocherà le partite nudo. Chissà se Musk vorrà essere il primo a perquisirlo affinchè non bari?