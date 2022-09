Attimi di grande paura per Selvaggia Roma. L’ex volto di Temptation Island è incinta del suo primo figlio con il calciatore del Pomezia Luca Teti e nei giorni scorsi è dovuta correre in ospedale per sottoporsi ad alcuni esami approfonditi dal momento che ha contratto il citomegalovirus, un’infezione che, in gravidanza, può avere conseguenze anche gravi sul feto. È stata lei stessa a condividere quanto accaduto con i suoi follower su Instagram, spiegando di essere in attesa dell’esito dell’amniocentesi: “Alcuni di voi mi stanno chiedendo perché io debba fare l’amniocentesi. Devo farla per via del virus che ho preso a inizio gravidanza, il citomegalovirus. Comunque quante cose davvero non si sanno. Vi dico la verità. Ho davvero tanta paura e ansia per domani. Grazie per i messaggi, ragazzi, davvero”, ha detto Selvaggia Roma.

Quindi ha spiegato: “Mi state chiedendo come è andata la visita. Grazie per la domanda. È andata bene. Anche se ho sentito dolore, vi dico la verità. Ero tesissima ed ho pianto mentre facevo l’inserimento dell’ago. Ero in emozione, continua paura. Poi mi hanno fatto un’ecografia per vedere il mio piccolino/a. Era stupendo/a. E anche lì fiumi di pianto”, ha concluso l’influencer annunciando che l’esito dell’amniocentesi arriverà tra una settimana, quando sapranno con certezza se l’infezione è arrivata al feto e, in tal caso i medici decideranno come procedere.