Forse il messaggio che meglio racchiude il senso di spaesamento del mondo del tennis è quello pubblicato da Carlos Alcaraz. Il nuovo numero 1 al mondo, fresco vincitore degli Us Open, ha scritto un semplice tweet: “Roger…”, poi un cuore spezzato. È il dolore di fronte alla notizia del ritiro di Roger Federer, che dopo la Laver Cup lascerà il tennis senza un Re. Gli appassionati della racchetta sono sotto choc: “Una giornata terribile per il tennis mondiale”, commenta l’ex tennista e commentatore Paolo Bertolucci a LaPresse. Anche Wimbledon saluta con commozione il campione più grande che abbia mai calcato l’erba dell’All England Club: “Tutto ciò che possiamo dire per ora è grazie, per i ricordi e la gioia che hai regalato a così tanti”.

Il campione svizzero ha vinto il torneo sull’erba londinese, considerato il più prestigioso, per otto volte. Meglio di lui ha fatto solo Martina Navratilova, con nove titoli. “È stato un privilegio assistere al tuo viaggio e vederti diventare un campione in tutti i sensi. Ci mancherà tanto vederti mentre rendi più belli i nostri campi da gioco”, si legge in un tweet sull’account ufficiale del torneo di Wimbledon. A Londra Federer è diventato grande, a partire dalle prime sfide contro Andy Roddick. Oggi l’ex tennista statunitense saluta il suo avversario e amico con ironia: “Sembra un buon momento per iniziare ad allenarsi per Wimby”, ha scritto su Twitter.

Anche Lorenzo Musetti in una storia su Instagram ha scelto un cuore spezzato e una corona per salutare Re Roger. Sono innumerevoli i tennisti, in attività e non, che hanno voluto commentare il ritiro di Federer. “Non penso ci sarà un altro tennista con la sua classe, la sua eleganza e la sua qualità di gioco. Il nostro sport perde un simbolo, lascia un segno indelebile nel tennis”, spiega l’ex capitano azzurro di Coppa Davis Corrado Barazzutti all’Adnkronos. “Piange il cuore non vederlo più su un campo da tennis, è stato il più bello da veder giocare e ha dato grande lustro al gioco”, aggiunge l’ex numero 7 del mondo. “Roger Federer a mio avviso è stata la perfezione nel gioco del tennis, la sua classe, la sua gestualità sono state uniche”, gli fa eco Lea Pericoli. L’ex campionessa azzurra aggiunge: “Le rivalità con Nadal e Djokovic sono stati i punti più alti mai visti in questo sport. Lo spagnolo e il serbo sono due grandi campioni che hanno vinto forse più di lui e vinceranno magari ancora ma Roger è stato la perfezione“.