Il Re dice addio alla famiglia del tennis. Roger Federer con un messaggio audio pubblicato sui social network ha annunciato il suo ritiro. La Laver Cup in programma la prossima settimana, tra il 23 e il 25 settembre, sarà il suo ultimo torneo ufficiale. Il tennis deve salutare il suo più grande campione di tutti i tempi, non solo per i numeri – 20 Slam vinti, tra cui 8 Wimbledon – ma soprattutto per un modo di disegnare il campo con la racchetta che lo ha reso un’icona. La perfezione tecnica abbinata a un comportamento praticamente impeccabile, che lo ha reso un modello, il punto di riferimento di migliaia di tennisti e sportivi in tutto il mondo.

Federer a 41 anni ha deciso di dire basta, specialmente dopo le ultime tre stagioni passate più in palestra a recuperare dagli infortuni che sui campi di tennis. “Ho 41 anni, ho giocato oltre 1500 match in 24 anni. Il tennis mi ha trattato con più generosità di quanto avrei mai potuto immaginare. Bisogna capire quando arriva il momento di mettere fine alla mia carriera nelle competizioni. La Laver Cup in programma la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo torneo Atp. Giocherò ancora a tennis in futuro, ovviamente, ma non nei tornei del Grande Slam o nel tour”, dice lo svizzero nel messaggio affidato ai social.

