Roger Federer ha annunciato il ritiro con una lunga lettera pubblicata sui suoi canali social. “Il tennis mi ha trattato più generosamente di quanto avrei mai sognato, devo riconoscere quando è ora di finire la mia carriera”, ha spiegato la leggenda svizzera nel suo lungo audio messaggio. “La Laver Cup la prossima settimana a Londra sarà il mio ultimo evento Atp”, ha aggiunto Federer.

“Mi considero una delle persone più fortunate sulla Terra. Mi è stato dato un talento speciale per giocare a tennis, e l’ho fatto a livello che non avrei mai immaginato, per molto più tempo di quanto avessi mai pensato possibile”, ha proseguito il Re. Che poi ha ringraziato la moglie Mirka, la sua famiglia, i suoi tifosi e i suoi avversari. Ma soprattutto, ha ringraziato il gioco del tennis: “Ti amo e non ti lascerò mai”.