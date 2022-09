Poco dopo la morte del principe Filippo, alla Regina Elisabetta erano stati portati in dono due corgi, Muick e Sandy. Del suo amore per i corgi (e non solo) tanto si è parlato: ora per i due cani è il momento di lasciare Buckingham Palace, dove hanno vissuto e di andare al Royal Lodge di Windsor, dove vivono Andrea e la ex moglie Sarah Ferguson, che se ne prenderanno cura E il dorgi Candy dove andrà? Non si sa ancora se potrà stare a Palazzo, insieme al suo amico, il cocker spaniel Lissy. Quello che si sa è che con l’arrivo di Carlo III e della regina consorte Camilla, a Buckingham Palace arriveranno anche i loro cani, i jack russel Beth e Bluebell. È stata Camilla a portarli a casa, a Clarence House, prendendoli al canile del quale è patronessa, il Battersea Dogs and Cats Home. La regina Elisabetta, scrive il Daily Mail, ha avuto oltre 30 corgi durante il suo regno ma nell’ultimo periodo aveva vinto l’idea di prenderne altri perché non voleva lasciarli soli dopo la sua morte.