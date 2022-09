Potrebbe essere un ritorno da favola quello di Fedez a X Factor. Il cantante – marito di Chiara Ferragni – torna infatti a sedere sulla poltrona di giudice del talent dopo l’addio al termine dell’edizione 2018, con un palmares che vede il successo nel 2014 con Lorenzo Fragola. I bookmaker lo danno come favorito alla vittoria, sbaragliando i colleghi giudici Rkomi, Dargen D’Amico e Ambra Angiolini. L’esordio è in programma domani giovedì 14 settembre su Sky Uno e lui inizia a sentire la pressione. Tanto che in conferenza stampa si è lasciato andare ad una confessione “scaramantica”: “In passato mia moglie ha fatto svariati appelli sui social che hanno portato puntualmente sfiga e quindi le chiedo ufficialmente di esimersi dal farlo questa volta“. Vedremo se Chiara lo ascolterà e, soprattutto, se questo gli porterà effettivamente fortuna.