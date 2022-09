La morte della Regina Elisabetta II ha turbato il mondo intero. Ma soprattutto il Regno Unito, dove sono stati proclamati 12 giorni di lutto nazionale per rendere omaggio alla sovrana. E il Principe Harry, Meghan Markle e William e Kate Middleton si sono riuniti per una toccante passeggiata al Castello di Windsor. Non tutto, però, è andato per il verso giusto. Tra strette di mano, abbracci e parole di conforto, i “Fab Four” hanno interagito con la gente accalcatasi per portare i propri ossequi alla Regina. Nella confusione generale Meghan è stata ignorata da una donna, la quale ha evitato di incrociare il suo sguardo e non le ha stretto la mano. Il video dell’accaduto è subito diventato virale sui social e ritrae una signora che, con le braccia conserte, non si cura del passaggio della duchessa di Sussex.

Elegante e formale, per l’occasione l’attrice ha indossato delle pump in suede firmate Sarah Flint. Qualcuno, però, ha trovato alcuni dettagli inadatti al momento: le maniche corte dell’abito e lo scollo a barchetta, fino all’orologio Cartier abbinato a due bracciali e agli orecchini a forma di stelle. Rispettosa del dress-code, invece, Kate Middleton, nuova Principessa del Galles, ha rinunciato allo sfarzo e agli abiti griffati e ha optato, dunque, per un tubino con maniche lunghe e gonna oltre le ginocchia, collant, décolleté in suede di Gianvito Rossi, orecchini di perle e anello di fidanzamento.