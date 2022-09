No, la pasta cotta a fuoco spento non ha lo stesso sapore. Lo sostiene chef Sergio Maria Teutonico, aggiungendo che al massimo “si può abbassare la fiamma“. Intanto, chi è Teutonico? Executive chef e docente di tecnica alberghiera ed enogastronomia. Partecipa anche a programmi tv. Ora, lo chef intervistato da Repubblica ha detto di non trovarsi d’accordo col fatto che la pasta bollita a fuoco spento mantenga lo stesso sapore di quella fatta con fiamma viva e ha dato altre idee per risparmiare, sfruttando il calore di altri elettrodomestici (e non solo). Anzi, questi suggerimenti li aveva dati nel 2011 in un libro dal titolo ‘Il pollo, il cuoco e la motocicletta‘. Iniziamo con il pollo cotto in lavastoviglie. Sì sì. Avete letto benissimo: “Il concetto qual è? Prendo l’alimento, salmone o petto di pollo per esempio, lo condisco e poi lo isolo in sottovuoto, chiudendolo in modo che sia protetto dagli altri elementi in lavastoviglie. Lo metto in cottura e lo lascio lì. La cottura può essere a bassa temperatura, se il ciclo è sufficientemente lungo e la temperatura bassa, oppure si può fare anche una cottura espressa”, le sue parole. Quindi, mettere il pollo in lavastoviglie proprio con le stoviglie ma sottovuoto (o con il metodo della vasocottura) e procedere. E va bene pure il cruscotto dell’automobile: “Ci ho cucinato sopra le meringhe: un profumo incredibile, altro che arbre magique”.