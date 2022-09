La Commissione di Garanzia sugli scioperi aveva chiesto di dimezzare la durata dell'agitazione per garantire i "diritti costituzionali dei cittadini utenti". Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Faisa Cisal e Ugl Fna scrivono in una nota che "l’invito a ridurre la durata dello sciopero ad una dimensione meramente simbolica non può essere accolto"