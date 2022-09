Giovane, aitante, talentuoso: Alessio La Padula è l’uomo di cui tutti parlano, dopo che Fabrizio Corona lo ha indicato come presunto amante di Ilary Blasi. Il danzatore di Amici, però, infastidito per i continui gossip sul suo conto, si è rivolto direttamente all’ex re dei paparazzi dedicandogli alcune stories su Instagram: “Fabrizio Corona, io ti voglio chiedere: perché a 50 anni fai ancora queste cose? Perché non vai a lavorare come la gente umile tipo me? Perché tanto il tuo momento up è finito, rassegnati. Trovati un lavoro e non rompere il ca**o alla gente che non c’entra niente con le tue cose da bimbimin***a”.

Il nome di La Padula era stato fatto per la prima volta lo scorso luglio, in seguito all’indiscrezione del settimanale Chi, che parlando della Blasi aveva scritto: “Ha perso la testa per un aitante giovane che ha frequentato durante le sue trasferte milanesi per condurre l’Isola dei famosi”. Lui aveva commentato prendendo in prestito le parole di Bruce Lee: “Più sono vuote le teste più sono lunghe le lingue”. Ora che Francesco Totti ha parlato nell’intervista al Corriere di tradimenti da parte della ex consorte, ecco che torna ad accendersi la curiosità intorno ad Alessio.

CHI È ALESSIO LA PADULA – Nato ad Eboli, in provincia di Salerno, il 4 settembre 1996, Alessio La Padula inizia a ballare all’età di 10 anni. A 14 attraverso un concorso viene preso a Genova al Russian Ballet College. Una passione, quella per la danza, che scorre nelle sue vene ed è incisa sulla sua pelle come dimostra il tatuaggio sul petto che recita “Don’t stop move your body”. Il grande pubblico impara a conoscere Alessio nel corso della quindicesima edizione di Amici. A riconoscerne il talento è persino l’inflessibile professoressa Alessandra Celentano. Forte del sostegno dei professori, La Padula arriva alla fase serale del talent show di Canale 5 entrando a far parte della squadra bianca guidata da Emma Marrone ed Elisa. Viene eliminato al termine della quinta puntata, ma per lui le soddisfazioni sono dietro l’angolo: gli viene infatti data l’opportunità di prendere parte a uno stage di 3 settimane alla Parsons Dance a New York, e nel 2016 è protagonista insieme ad Alessio Gaudino – altro danzatore di Amici – del videoclip di Elisa Bruciare per te.

In occasione della diciannovesima edizione del talent di Canale 5 Alessio torna nella scuola dove per lui tutto è iniziato, questa volta però nelle vesti di ballerino professionista. Recentemente, oltre ad essere stato ingaggiato nel corpo di ballo di Alessandra Amoroso per il live a San Siro, anche l’impegno a Star in the Star, programma condotto con scarso successo da Ilary Blasi nell’autunno del 2021. Se mai il loro flirt si rivelasse vero, chissà che non sia nato proprio sotto quella stella. Buona o cattiva, eventualmente, sarà il tempo a dirlo.