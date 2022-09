Cosmary Fasanelli e Anastasia Ronca sono le nuove veline di “Striscia la Notizia”. Ballerina dell’edizione appena trascorsa di “Amici” una e ginnasta l’altra, le due debutteranno sul bancone del tg satirico il prossimo 27 settembre, con la conduzione di Alessandro Siani e Luca Argentero. Cosmary, brindisina di 22 anni, si è fatta conoscere dal grande pubblico tra i banchi del talent di Maria De Filippi (come Shaila Gatta, velina del programma dal 2017 al 2021) e si è fermata a un passo dal serale per decisione della maestra Alessandra Celentano. Non solo. All’interno della scuola ha avuto una relazione con il cantante Alex Wyse, da poco naufragata. E sembra che ora, stando al più recente gossip, stia frequentando Nunzio Stancampiano, un altro ex allievo. Alessandra Ronca, invece, ha 22 anni ed è originaria di Somma Vesuviana (Napoli). Pratica da molto tempo ginnastica artistica, passione trasmessale dalla madre, che è anche la sua allenatrice. Ha frequentato l’istituto di arte e moda e ha lavorato come modella e fotomodella, oltre a partecipare a Colorado come Miss Colorado e, nel 2021, a Temptation Island.

