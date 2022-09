“Volevo ringraziare i carabinieri di Cesano Maderno e i pompieri di Desio per la loro professionalità”. Inizia così il post di Salvo Veneziano, l’ex gieffino che ha visto andare letteralmente in fumo la propria pizzeria in provincia di Monza e Brianza. Salvo, 47 anni, ha poi spiegato: “Ieri e oggi un giorno (giorni, ndr) da dimenticare. Purtroppo il mio punto vendita di Cesano Maderno dopo 15 anni cessa di esistere (per il momento), per un incendio che ha totalmente distrutto la mia attività. Volevo puntualizzare che non è stato un incendio doloso”. Come riportato dal Corriere, l’incendio è divampato nella notte tra l’11 il 12 settembre, costringendo gli inquilini dei quattro appartamenti al di sopra del ristorante ad abbandonare le case. Una donna di 85 anni, scrive invece Milano Today, è stata trasferita in ospedale in codice giallo. Il locale, come si evince chiaramente dalle foto pubblicate da Veneziano, è in condizioni disastrose. “Un abbraccio”, “Mi dispiace tanto”, “Un grande abbraccio, mi dispiace tantissimo Salvo”, sono alcuni dei commenti sotto al suo post. Salvo Veneziano, nato a Siracusa, padre di tre figli (avuti da due donne differenti), ha sempre coltivato la passione per la cucina. Nel 2000, la svolta: partecipa alla prima edizione del Grande Fratello, arrivando secondo. Da quel momento popolarità e serate gli hanno permesso di mettere da parte un bottino che ha investito, appunto, in una catena di pizzerie, oltre che nell’acquisto di una grande casa, non lontano da Milano. Adesso, il drammatico incidente. “Come sempre ci rialzeremo più forti di prima. Salvo”, ha infine concluso nel post Instagram di ieri 12 settembre. Poi, con una Instagram story, ha aggiunto: “Grazie per i tantissimi messaggi di solidarietà. Non riesco a rispondere a tutti”.