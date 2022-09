Profilo basso e discrezione, sempre, soprattutto quando di mezzo ci sono i figli. Lo scorso sabato 10 settembre Pier Silvio Berlusconi e Silvia Toffanin hanno festeggiato il settimo compleanno della secondogenita Sofia Valentina e non hanno tradito la loro indole riservata, dopo un’estate lontana dai riflettori e dal gossip trascorsa in barca tra la Francia e la Corsica. Per gli habitué di Portofino, dove hanno e sono di casa, non è stata dunque una sorpresa vedere l’Sd di Mediaset e la conduttrice arrivare nell’iconica piazzetta e accomodarsi al ristorante I Gemelli, con un ristretto gruppo di amici di famiglia, oltre a quelli della piccola festeggiata e del fratello, il dodicenne Mattia.

Sorridenti e abbronzati, look informale e sorrisi rilassati, si sono stretti attorno alla piccola di casa che ha spento le sette candeline. Pochi giorni dopo i ragazzi hanno ripreso la scuola, mentre per i genitori è ricominciata la stagione televisiva. Che per Silvia Toffanin si annuncia intensa, vista la riconferma del doppio appuntamento di Verissimo: dopo il successo della scorsa stagione, andrà in onda sempre il sabato e la domenica pomeriggio. La partenza è prevista per il 17 e 18 settembre con Francesca Chillemi e Can Yaman, protagonisti della nuova fiction Viola come il Mare, poi toccherà agli opinionisti del GF Sonia Bruganelli e Orietta Berti, la cantante Elodie e gli sportivi italiani Federica Pellegrini, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs. Ma, tra indiscrezioni, ipotesi e desiderata, tutti aspettano un solo annuncio: quello della partecipazione di Ilary Blasi per la prima intervista dopo l’addio a Francesco Totti.