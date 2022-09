Il cervello degli uomini cambia dopo la nascita del loro primo figlio. A scoprirlo, è uno studio dei ricercatori del Carlos III Health Institute di Madrid, in Spagna. Gli esperti spagnoli sostengono che i padri perdono una percentuale o due del volume corticale dopo la nascita del loro bambino. Sebbene la ragione di ciò rimanga poco chiara, i ricercatori suggeriscono che il cambiamento potrebbe rendere più facile per i padri connettersi con il proprio figlio. Che il cervello subisca dei cambiamenti dopo la gravidanza era già in parte noto. Infatti, studi precedenti avevano dimostrato che la maternità può cambiare la struttura del cervello delle donne. In particolare, le donne possono sperimentare cambiamenti nelle loro reti subcorticali limbiche, la parte del cervello associata agli ormoni della gravidanza.

“Lo studio dei padri offre un’opportunità unica per esplorare come l’esperienza genitoriale possa modellare il cervello umano quando la gravidanza non è vissuta direttamente”, hanno scritto i ricercatori, guidati da Magdalena Martinez-Garcia, in un articolo pubblicato sulla rivista Cerebral Cortex. I ricercatori hanno utilizzato la risonanza magnetica (MRI) per valutare il cervello di 40 padri eterosessuali. La risonanza magnetica è un tipo di scansione che utilizza forti campi magnetici e onde radio per produrre immagini dettagliate dell’interno del corpo. La metà dei padri risiedeva in Spagna e ha partecipato a scansioni cerebrali prima della gravidanza dei loro partner e poi di nuovo pochi mesi dopo la nascita. L’altra metà aveva sede negli Stati Uniti e ha partecipato a scansioni cerebrali durante le fasi medio-tardive della gravidanza dei loro partner, e poi di nuovo da sette a otto mesi dopo la nascita. Nel frattempo, anche a 17 uomini senza figli in Spagna sono stati scansionati il cervello come gruppo di controllo.

Utilizzando le scansioni, i ricercatori hanno misurato il volume, lo spessore e le proprietà strutturali del cervello degli uomini. I risultati hanno rivelato che gli uomini non hanno subito modifiche alle loro reti subcorticali limbiche, come le donne. Tuttavia, hanno mostrato segni di cambiamenti cerebrali nella loro materia grigia corticale, l’area del cervello coinvolta nella comprensione sociale. Hanno anche mostrato riduzioni del volume del loro sistema visivo. “Questi risultati possono suggerire un ruolo unico del sistema visivo nell’aiutare i padri a riconoscere i loro bambini e rispondere di conseguenza, un’ipotesi che sarà confermata da studi futuri”, hanno affermato i ricercatori