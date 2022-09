Tra Letta e Meloni? C’è Carlo Calenda. Il leader di Azione e della coalizione con Italia Viva di Matteo Renzi, ha deciso di dire la sua sul dibattito andato in onda su Corriere Tv tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Un confronto a due che non è piaciuto a Calenda, tanto da fargli decidere di organizzare un contro-dibattito, direttamente sulla sua pagina Facebook. Come se fosse anche lui invitato, il leader di Azione ha risposto alle domande del direttore del quotidiano di via Solferino, attendendo il proprio turno dopo quello del segretario Pd e della leader di Fratelli d’Italia. L’insolito confronto era stato annunciato da Calenda anche via social: “Parteciperò al dibattito Giorgia Meloni ed Enrico Letta – aveva scritto su Twitter poche ore prima dell’incontro – il confronto sui miei canali social”.