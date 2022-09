“Se questo governo ci avesse ascoltato avremmo creato le premesse a livello europeo e interno per non affrontare un autunno che era già scritto. Ho implorato Mario Draghi di non lasciarsi suggestionare dalla corsa al riarmo e discutere le misure contro il caro-energia, ma non c’è stata la volontà di farlo, c’è stata la massima chiusura”. A rivendicarlo il presidente del M5S, Giuseppe Conte, nel corso di un evento organizzato dall’Ance, l’Associazione nazionale costruttori edili.