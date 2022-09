Cercava un’occupazione come segretaria, ma le hanno proposto di fare la escort. È accaduto alla 22enne Maria Landolfi, la quale aveva più volte inviato il curriculum per trovare un impiego a Napoli. Attraverso un video, pubblicato su Tik Tok, la ragazza ha raccontato la propria esperienza “sperando di poter aiutare altre persone”. “Sono molto inca**ata – ha esordito – perché non è possibile che a una ragazza di 22 anni capitino cose del genere”. Landolfi ha poi mostrato l’offerta per cui aveva inviato il curriculum, ma “ho nascosto il nome dell’azienda perché hanno il mio nome e il mio indirizzo e non so cosa potrebbero fare”, ha affermato. Ma facciamo un passo indietro. Qualche ora dopo aver presentato la propria candidatura, la ragazza ha ricevuto un messaggio su Whatsapp, nel quale le si domandava cosa l’avesse incuriosita dell’annuncio. Non conoscendo le intenzioni dello sconosciuto, Maria ha chiesto maggiori informazioni.

Dai messaggi si è presto passati alla conversazione telefonica e l’uomo le ha spiegato di essere in cerca di una bella fanciulla che gli tenesse compagnia alle fiere. “Ha iniziato a parlare più di me che del lavoro. Non cercava una segretaria, ma un’accompagnatrice. Dico accompagnatrice, perché non so che termini si possano usare su TikTok. Abbiamo parlato 9 minuti, durante i quali lui mi diceva cosa avrei dovuto fare, come mi sarei dovuta vestire, mi chiedeva le mie esperienze lavorative nell’ambito della moda, che non ha niente a che fare con l’annuncio di segretaria part-time al quale ho risposto”, ha raccontato la ragazza. Nonostante il secco rifiuto di Landolfi, l’uomo ha insistito, provando a convincerla: “Mi ha detto che ci sarebbe stata una grande retribuzione, tanti soldi per ogni trasferta con lui, nella quale avrei guadagnato 8.000-9.000 euro. Cercava quello… Non so immaginare se il colloquio fosse stato di persona che cosa avrebbe potuto fare – ha continuato la 22enne – È arrivato il momento che la gente sappia. Queste persone sono malate. In un altro caso mi hanno offerto 150 euro a sera per fare l’accompagnatrice. Vi chiedo di condividere il video, mandatelo alle vostre amiche e fate attenzione”, ha concluso.