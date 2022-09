“Grazie per il tuo impegno nel servizio. Grazie per i tuoi consigli. Grazie per il tuo sorriso contagioso”. Sono le parole al miele del Principe Harry per la nonna Elisabetta II, diffuse attraverso un comunicato ufficiale dopo la scomparsa dell’amata Regina d’Inghilterra. “Nel celebrare la vita di mia nonna, Sua Maestà la Regina – e nell’elaborare il lutto – ricordiamo tutti il suo ruolo di bussola, di guida per moltissimi, frutto del suo impegno verso il ruolo e il dovere. Era ammirata e rispettata in tutto il mondo. Grazia e dignità sono rimaste salde per tutta la sua vita e ora nella sua immortale eredità. Permetteteci di fare eco alle sue parole dopo la morte di suo marito, il Principe Filippo, parole che ora possono portare conforto a tutti noi: ‘La vita, ovviamente, consiste in definitive separazioni come in primi incontri”, si legge nella nota.

Una dichiarazione d’amore verso la Regina che, nonostante gli screzi generati dal trasferimento del nipote negli Usa, ha sempre accolto lui e la sua famiglia: “Nonna, mentre questa morte ci rende molto tristi, ti sarò per sempre grato per tutti i nostri attimi insieme – dai miei primi ricordi d’infanzia con te, a incontrarti per la prima volta come la mia Regina, fino al primo momento in cui hai incontrato mia moglie e abbracciato i tuoi amati pronipoti. Ho amato il tempo trascorso con te e tutti gli altri momenti speciali. Manchi già molto, non solo a noi, ma al mondo intero. E, come accade per i primi incontri, adesso onoriamo mio padre nel suo nuovo ruolo di Re Carlo III. Sorridiamo, anche, sapendo che ora tu il nonno siete riuniti, e insieme riposate in pace”.