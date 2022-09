Il team Ferrari anche oggi è pronto a scendere in pista all’autodromo di Monza per il Gran Premio d’Italia che prende il via alle ore 15. In occasione dei 75 anni dalla fondazione del team di Maranello, i piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz saranno eccezionalmente vestiti con la tuta speciale color giallo Modena per simboleggiare il legame con questo circuito che compie quest’anno 100 anni. I due sportivi hanno fatto il loro arrivo nei paddock in compagnia delle rispettive fidanzate: Charlotte Siné con Charles Leclerc e Isabel Hernaez con Carlos Sainz. Le due sono state tra le più paparazzate in questi giorni pre-gara. Cosa sappiamo di loro? Come riporta Corriere Della Sera, Sinè e Hermaez sono appassionate di moda, tanto da averle portate a diventare famose sui social dove sfoggiano look e raccontano la loro vita in giro per il mondo.

Chi è Carlotta Sinè? – Classe 2001, Carlotta è legata sentimentalmente a Leclerc. È figlia di Emmanuel Sinè, direttore generale del Société des Bains de Mer, la più antica società del Principato di Monaco che gestisce alcuni tra i locali di intrattenimento. Attualmente studia architettura, ama viaggiare per poter raccontare così i suoi spostamenti sui social. Sinè e Leclerc convivono insieme a Monaco.

Chi è Isabel Hernaez? – Classe 1994, Isabel è spagnola proprio come il compagno Sainz. Attualmente lavora nell’ambito della comunicazione, più precisamente come giornalista e addetta stampa per alcuni brand. Proprio in Spagna ha studiato Bilingual Journalism. Molto più riservata rispetto a Sinè, Isabel tende a restare lontana dai riflettori rispetto la vita pubblica del compagno. Anche se, a dire il vero, viene fotografata per lavoro a eventi di moda e party a cui prende parte per lavoro. Secondo i media spagnoli Hernaez ricorda Chiara Ferragni per i suoi capelli lunghi biondi e le pose fatte nei vari scatti. Sainz e Hernaez risultano legati sentimentalmente dal 2017 ma sono poche le fotografie che li ritraggono insieme.