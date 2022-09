Una foto lo ritrae con la divisa da soldato della Decima Mas, con un finto mitra a tracolla. “È per un film” dice lui. Il protagonista dello scatto è Massimo Giorgetti, importante esponente di Fratelli d’Italia e già coordinatore regionale del Veneto per il partito di Giorgia Meloni. Giorgetti minimizza e spiega come si trattasse delle riprese per un documentario che è stato girato più di un anno fa, parole che non placano la polemica.

“La foto originale comprendeva 25 persone che il regista Mario Vittorio Quattrina aveva invitato, assieme a tanti altri, per fare da figuranti e comparse nel documentario storico dedicato all’isola del Trimelone“. Tuttavia, diversi utenti sui social gli fanno notare come al centro della fotografia sia l’unico politico in mezzo a tanti sconosciuti, lui che già qualche anno fa era stato protagonista di un evento simile. “Tanti auguri, camerata” aveva scritto su un biglietto di Natale.

Giorgetti, con un passato da assessore in Veneto ai Lavori pubblici e cinque legislature regionali in curriculum, attacca chiedendo se c’è “davvero chi tenta di usarlo per una speculazione politica“. Poi rimarca: “Ma dai, su: è un film”. L’isola di Trimelone è un luogo familiare per gli appassionati di storia della Seconda guerra mondiale, perché i soldati nazisti, insieme a quelli italiani e statunitensi, usarono il posto come come una discarica di guerra dove gettare le armi.