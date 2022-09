A pochi giorni dalla morte del padre Rosario, Emma Marrone ringrazia i fan e replica, in maniera forte e decisa, a chi ha tentato di speculare e di creare illazioni sull’improvvisa perdita. Visibilmente provata dalla sofferenza e dal dolore degli ultimi giorni, la cantante salentina si rivolge al pubblico affidando il suo pensiero ad un video pubblicato su Instagram. “Grazie per tutto l’amore che ci avete dimostrato in questi giorni così difficili e dolorosi”, esordisce Emma.

“Avrei voluto anche commentare tutti quei soggetti che stanno speculando sul buon nome di mio padre tirando su le solite illazioni fantasiose e ignoranti sulla questione dei vaccini. Credo che a voi ci abbia pensato abbondantemente la vita. Mio papà da ottobre scorso stava combattendo contro la leucemia – ha continuato – e non smetterò mai di ringraziare i medici che ci sono stati vicini”. Da undici mesi, infatti, Rosario combatteva questa battaglia e questo è stato anche uno dei motivi principali per cui Emma ha passato, nell’ultimo anno, lunghi periodi ad Aradeo, suo paese d’origine, nel Salento. Non solo per dare forza al padre, a cui era legatissima, ma anche per garantire un sostegno a mamma Maria e a Francesco, il fratello minore.

Con un viso segnato dalle lacrime e l’espressione triste di chi, da giorni, piange un lutto troppo grande da sopportare, Emma riesce a lanciare nel video anche un messaggio di speranza. “A tutte quelle persone che in questi giorni mi stanno chiedendo “Cosa posso fare per te?” rispondo di andare sul sito di Admo (Associazione donatori midollo osseo, ndr) e informarsi su come diventare donatori di midollo perché questo Paese ha bisogno di più donatori”. Visibilmente emozionata, conclude: “Aiutare gli altri significa salvare sé stessi. Più siamo più vite possiamo salvare nel minor tempo possibile”.

Rosario Marrone non era solo il padre-amico che tutti vorrebbero avere. Il rapporto tra i due era molto stretto, un punto di riferimento costante e indissolubile. Proprio a lui sono legati gli esordi della carriera di Emma, quando, fin da bambina, è riuscito a trasmetterle la passione per la musica. Quando arriva il successo, dopo la vittoria ad Amici, Rosario ha sempre accompagnato la figlia in giro per l’Italia, seguendola concerto dopo concerto. Resta celebre la sua esibizione-sorpresa all’Arena di Verona per “Amici Big” quando Rosario Marrone salì sul palco affiancando Emma con la chitarra.