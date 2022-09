Attimi di panico e terrore per Elettra Lamborghini e Afrojack durante un volo su un jet privato. A causa del maltempo e di un problema al velivolo, i due hanno rischiato di trovarsi coinvolti in un drammatico incidente. “Stasera siamo stati davvero fortunati”, ha scritto la cantante sulle stories di Instagram, prima di entrare nei dettagli dell’accaduto. “Inizio del volo pieno di turbolenza, ma tutto ok. Fino a metà viaggio siamo stati sereni”, ha esordito la ‘twerking queen’.

Quando l’aereo ha iniziato a scendere di quota per evitare una tempesta, però, la coppia ha temuto il peggio. “Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare tantissimo – ha proseguito Lamborghini condividendo un video del temporale, ripreso dal finestrino –. Abbiamo iniziato a cag**ci addosso. Il pilota ha iniziato a urlare ‘i freni non funzionano’. Ci siamo schiantati nell’erba che grazie al cielo non ci ha ribaltato ma ha frenato. Non trovo ancora le parole”, ha confessato. “Stiamo bene e al sicuro”, ha poi concluso la cantante, pubblicando su Instagram un selfie insieme al marito nel distretto di polizia, dove si sono recati per raccontare l’accaduto.

Anche Afrojack ha documentato l’incidente sul proprio profilo social, sottolineando la bravura dei piloti, i quali hanno subito azionato il freno di emergenza per evitare danni. “Né io né mia moglie siamo rimasti feriti, tra due ore è il mio compleanno, festeggiate la vita”, ha scritto il dj, che oggi spegne 35 candeline.