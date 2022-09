Elton John ha reso omaggio alla regina Elisabetta durante il concerto tenuto a Toronto ieri sera. Dal palco del Rogers Centre, ha detto alla folla: “Oggi abbiamo avuto la notizia più triste, sulla morte di Sua Maestà. È stata fantastica. E ha guidato il Paese attraverso alcuni dei nostri momenti più grandi e bui con grazia, decenza e un calore sincero e premuroso”. Il pubblico di 50mila persone ha applaudito quando un’immagine della regina è stata mostrata sul grande schermo della sede. “Ho 75 anni, è stata con me per tutta la vita e sono molto triste che non ci sarà più”, ha sottolineato. “Ma sono contento che sia in pace, sono contento che sia a riposo, e se lo è meritato, ha lavorato duramente. Mando il mio amore alla sua famiglia, ai suoi cari e ci mancherà, ma il suo spirito sopravvive, e celebriamo la sua vita stasera con la musica”, ha detto Sir Elton che ha concluso il suo omaggio con una toccante interpretazione di Don’t Let The Sun Go Down On Me.