Si è spenta ieri, 8 settembre 2022, Sua Maestà Elisabetta II. Regina del Regno Unito per oltre settant’anni, dal 2 giugno 1952, aveva compiuto 96 anni lo scorso aprile. Una notizia che ha aperto i siti di tutto il mondo e ha stravolto la programmazione dei vari network, in primis della BBC. Notizia seguita con grande interesse, considerando la storicità dell’evento, dalla tv italiana con Rai1 che ha modificato il proprio palinsesto alle 19.30, passando dal quiz “Reazione a Catena” all’edizione straordinaria del “Tg1”.

Uno spazio condotto dalla direttrice Monica Maggioni e seguito da ben 4.784.000 spettatori con il 28,1% di share, il competitor ha atteso invece le 20 per la consueta edizione del “Tg5” vista da 4.009.000 con il 21,9% di share. Proprio i due telegiornali hanno accompagnato il pubblico in prime time, sostituendo le proposte annunciate e nel caso di Rai1 anche l’ultima puntata stagionale di “Techetechetè”. Sulla prima rete del servizio pubblico lo “Speciale TG1”, in onda dalle 20.39 alle 23.22, ha conquistato 2.273.000 spettatori pari al 13.7% di share mentre su Canale 5 “Speciale TG5”, in onda dalle 21.45 alle 22.52, ha raccolto davanti al video 1.763.000 spettatori pari al 10.7% di share.

La scomparsa della sovrana ha occupato anche il prime time della seconda rete Rai con uno speciale del “Tg2 Post” visto da soli 528.000 spettatori pari al 3,1% di share. In access “Controcorrente” condotto da Veronica Gentili ha proposto anche un messaggio di Silvio Berlusconi, con ascolti particolarmente bassi, circa il 4% di share. Già nel primo pomeriggio le condizioni di salute della Regina avevano di fatto monopolizzato l’offerta informativa, portando moltissimo pubblico davanti al piccolo schermo con l’exploit dei contenitori Rai. In forte crescita “Oggi è un altro giorno” condotto da Serena Bortone, visto da 1.569.000 con il 16,1%, e con il record de “La Vita in Diretta“, la trasmissione guidata da Alberto Matano ha superato il 24% di share con oltre due milioni di telespettatori.

Pubblico in aumento anche per “Pomeriggio 5“: 1.639.000 spettatori con il 20.2% nella prima parte e 1.616.000 con il 18.7% nella seconda e 1.446.000 con il 15.9% per i saluti finali. Numeri che hanno stimolato l’esultanza della conduttrice Barbara D’Urso: “Il venti per centooooooo! Grazieeeeeee! Col cuore”, ha scritto su Instagram riportando dati parziali. “Ieri ci avete regalato il 20% di share, grazie! Abbiamo rivoluzionato un’intera scaletta a pochi minuti dalla partenza. Grazie per la fiducia che ci avete accordato”, ha aggiunto su Twitter generando qualche dubbio sullo stile comunicativo. Nelle ore più calde in crescita anche La7, in particolare “Tagadà” con Tiziana Panella ha superato il 3% di share, ascolti più tiepidi in seconda serata con “Porta a Porta” su Rai1 al 10% e “The Queen-La Favola” su Canale 5 all’8,9%.