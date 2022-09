I passeggeri di un Airbus 319, che da Malpensa era diretto a Palermo, si sono visti affiancare da due caccia militari. È successo a un volo di linea che nella giornata di ieri, 7 settembre, ha perso momentaneamente i contatti radio con la direzione del traffico areo civile. Lo rende noto un comunicato dell’Aeronautica militare.

I due caccia Eurofighter dell’Aeronautica sono decollati da Trapani, con il compito di identificare l’aereo civile e verificare che tutto fosse sotto controllo: il via all’operazione è stato ricevuto dal Combined Air Operation Centre, gestito dalla Nato, con sede in Spagna. Una volta in volo, i militari hanno quindi raggiunto l’Airbus, guidati dal personale di terra della squadra “guida caccia”, completato la visual identification e dopo aver voltato accanto al velivolo civile per un po’ di tempo sono rientrati alla base di Trapani. L’operazione si è svolta in coordinamento con il Comando Operazioni Aerospaziali di Poggio Renatico e gli enti della Forza Armata che si occupano della sorveglianza dello spazio aereo nazionale e Nato.