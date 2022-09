La bisnonna di Camilla Parker Bowles, 75 anni, era stata l’amante di re Edoardo VII, il bisnonno di Carlo. Camilla Parker Bowles lo raccontò proprio a Carlo d’Inghilterra nel 1970, a una partita di polo. Iniziò da lì. Lui s’innamorò, un giovanotto di 22 anni travolto dalla passione per una donna di un anno più grande di lui. Solo che non ebbe il coraggio di proporsi e lei, Camilla, sposò Andrew Parker Bowles, un ufficiale dal quale ha avuto due figli. Il resto è storia.

Accanto a Carlo solo Diana, la principessa del popolo. Amatissima, iconica, unica. E indimenticata. Solo dopo la sua morte, Carlo e Camilla dichiarano al mondo la loro relazione mai interrotta. E lei, Camilla, resta sempre un passo indietro. Sa bene che è l’unica via per essere accettata, non solo a Palazzo. La Regina le ha concesso di diventare Regina Consorte, assieme a Carlo re. Pare che tra le due sia nata col tempo una certa complicità. E pare, lo dicono fonti vicine a Palazzo, che ci sia lei dietro al legame, tornato stretto e privo di nubi (quasi), tra Carlo e William. Lei e Carlo saranno in grado di continuare a far vivere la monarchia come ha fatto Elisabetta II?