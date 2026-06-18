Andrea Scanzi a teatro con il suo nuovo spettacolo “Ora o mai più”
di e con Andrea Scanzi
Nonostante un governo disastroso, Giorgia Meloni si avvicina alle prossime elezioni ancora da favorita. L’opposizione arranca. E gli elettori sembrano anestetizzati. Ma davvero dobbiamo rassegnarci ad altri 5 anni di destra al potere? Non sarebbe un incubo intollerabile?
Con il suo consueto stile irriverente e satirico, Andrea Scanzi torna a teatro con uno spettacolo tutto nuovo e suona la carica: Ora o mai più.
La grande sfida è una sola: sconfiggere la Meloni e questa destra invereconda. Scanzi si diverte (letteralmente) a smontare pezzo per pezzo chi ci governa, elencandone bugie, incapacità e superbia, per poi scuotere gli spettatori e spingerli a una reazione: a una resistenza, a un cambiamento.
Ora esilarante e ora toccante, il nuovo spettacolo di Scanzi è una irresistibile satira al fulmicotone che si abbatte su una politica ai minimi livelli e su una società che non riesce più ad indignarsi. Ora o mai più è il modo migliore per avvicinarsi e prepararsi alle prossime elezioni . Grandi musiche, continui cambi di ritmo e uno spettacolo che varierà di data in data, anche in base alla reazione del pubblico alle suggestioni dell’autore. Un one man show vero e proprio, capace di tenere insieme Pertini e Meloni, Berlinguer e La Russa, Pasolini e Donzelli. Ovvero tutto e niente. Ora o mai più: per salvare il nostro paese, prima che sia troppo tardi.
Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l.
Se vuoi portare lo spettacolo nella tua città: spettacoli@loftproduzioni.it
Credits
Scenografia Giorgia Ricci
Distribuzione Epoché ArtEventi
PROSSIME DATE
Giovedì 5 novembre, ore 21
IL GARIBALDI – PRATO
Prevendite disponibili su TicketOne
Sabato 21 novembre, ore 21
TEATRO NUOVO – MARTINAFRANCA (TA)
Prevendite disponibili su TicketOne
Giovedì 4 febbraio 2027, ore 21
TEATRO DEHON – BOLOGNA
Prevendite disponibili su TicketOne
Venerdì 5 febbraio 2027, ore 21
TEATRO DEHON – BOLOGNA
Prevendite disponibili su TicketOne
Mercoledì 24 febbraio 2027, ore 21
TEATRO CARCANO – MILANO
Prevendite disponibili su TicketOne
Martedì 23 marzo 2027, ore 21
TEATRO AMBRA JOVINELLI – ROMA
Prevendite disponibili su TicketOne