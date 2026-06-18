Andrea Scanzi a teatro con il suo nuovo spettacolo “Ora o mai più”

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ORA O MAI PIÙ

di e con Andrea Scanzi

Nonostante un governo disastroso, Giorgia Meloni si avvicina alle prossime elezioni ancora da favorita. L’opposizione arranca. E gli elettori sembrano anestetizzati. Ma davvero dobbiamo rassegnarci ad altri 5 anni di destra al potere? Non sarebbe un incubo intollerabile?

Con il suo consueto stile irriverente e satirico, Andrea Scanzi torna a teatro con uno spettacolo tutto nuovo e suona la carica: Ora o mai più.

La grande sfida è una sola: sconfiggere la Meloni e questa destra invereconda. Scanzi si diverte (letteralmente) a smontare pezzo per pezzo chi ci governa, elencandone bugie, incapacità e superbia, per poi scuotere gli spettatori e spingerli a una reazione: a una resistenza, a un cambiamento.

Ora esilarante e ora toccante, il nuovo spettacolo di Scanzi è una irresistibile satira al fulmicotone che si abbatte su una politica ai minimi livelli e su una società che non riesce più ad indignarsi. Ora o mai più è il modo migliore per avvicinarsi e prepararsi alle prossime elezioni . Grandi musiche, continui cambi di ritmo e uno spettacolo che varierà di data in data, anche in base alla reazione del pubblico alle suggestioni dell’autore. Un one man show vero e proprio, capace di tenere insieme Pertini e Meloni, Berlinguer e La Russa, Pasolini e Donzelli. Ovvero tutto e niente. Ora o mai più: per salvare il nostro paese, prima che sia troppo tardi.

Lo spettacolo è prodotto da Loft Produzioni S.r.l.

Se vuoi portare lo spettacolo nella tua città: spettacoli@loftproduzioni.it

Credits

Scenografia Giorgia Ricci

Distribuzione Epoché ArtEventi



PROSSIME DATE

Giovedì 5 novembre, ore 21

IL GARIBALDI – PRATO

Prevendite disponibili su TicketOne

Sabato 21 novembre, ore 21

TEATRO NUOVO – MARTINAFRANCA (TA)

Prevendite disponibili su TicketOne



Giovedì 4 febbraio 2027, ore 21

TEATRO DEHON – BOLOGNA

Prevendite disponibili su TicketOne

Venerdì 5 febbraio 2027, ore 21

TEATRO DEHON – BOLOGNA

Prevendite disponibili su TicketOne

Mercoledì 24 febbraio 2027, ore 21

TEATRO CARCANO – MILANO

Prevendite disponibili su TicketOne

Martedì 23 marzo 2027, ore 21

TEATRO AMBRA JOVINELLI – ROMA

Prevendite disponibili su TicketOne