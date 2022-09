‘Thank you Màam, for everything’, ovvero “Grazie di tutto”. È il commovente tweet di addio dell’orsetto Paddington, protagonista di un indimenticabile tè con la regina Elisabetta. La sovrana aveva partecipato a molti degli appuntamenti previsti per le celebrazioni dei suoi 70 anni di regno con il Giubileo di Platino, ma per dare l’avvio al concerto del 4 giugno davanti a Buckingham Palace aveva fatto ricorso ad uno sketch video realizzato dalla Bbc. Nel video l’orsetto Paddington, personaggio creato da Michael Bond e amatissimo dai bambini, è seduto con Sua Maestà per il consueto tè e offre alla sovrana uno dei suoi famosi sandwich alla marmellata. Elisabetta rifiuta gentilmente, svelando al suo ospite di nascondere anche lei uno spuntino nella sua inseparabile borsetta. La scena si chiude con Paddington che fa gli auguri e ringrazia la regina, mentre il maggiordomo annuncia l’inizio del concerto. Dalla piazza riecheggiano le leggendarie note del brano We Will Rock You dei Queen, il cui ritmo coinvolgente viene seguito a suon di cucchiaini da Paddington e dalla stessa Elisabetta.