A seguito del maxi incendio che è divampato in aziende di plastica e solventi a San Giuliano Milanese, l’area interessata dal rogo è stata sorvolata dall’elicottero dei vigili del fuoco e anche da alcuni droni che hanno ripreso la zona colpita dalle fiamme, per definire in maniera più puntuale l’estensione e l’impatto dell’incidente. Durante la ricognizione aerea, l’area è stata ripresa dai droni anche con la tecnologia a raggi x, spesso utilizzata in notturna o al buio.