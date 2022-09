“Mi colpisce pensare che in questa campagna elettorale una delle voci più influenti è quella di Putin: ogni volta che parla ha qualcuno in Italia che ripete le sue tesi. Salvini e Berlusconi di quale paese portano avanti la sovranità se ogni volta che parlate lo fate per portare avanti l’interesse di Putin? Quando Salvini parla delle sanzioni e dice che colpiscono più l’Italia non sa cosa dice: il ricatto russo oggi è legato al fatto che le sanzioni stanno funzionando. Non è immaginabile che il nostro continente europeo di fronte ai carri armati si volti dall’altra parte.

Al governo chiediamo di fare scelte giuste sulle bollette, di disaccoppiare il costo dell’energia delle rinnovabili, di raddoppiare il credito d’imposta per consentire alle imprese di non dover chiudere per via dei costi, e chiediamo l’introduzione delle bollette luce sociale delle famiglie con l’ISEE più basso” Ha dichiarato il segretario del PD Enrico Letta durante un evento di campagna elettorale a Roma.