Spiacevole avventura, in Thailandia, per Elena Morali e Luigi Favoloso. Mentre i due si trovavano sull’isola di Phuket per una vacanza romantica di fine estate l’influencer ha rischiato di finire dietro le sbarre perché in possesso di una sigaretta elettronica. La coppia non conosceva infatti l’esistenza una legge che, in Thailandia, vieta l’utilizzo di sigarette elettroniche. All’interno del Paese, inoltre, il fumo è bandito nei luoghi pubblici come bar, ristoranti e parchi: coloro che gettano mozziconi a terra sono puniti con multe salate; chi porta con sé una sigaretta elettronica, invece, rischia il carcere.

“Eravamo in motorino e ad una rotonda ci ferma un poliziotto, nonostante vicino a noi fosse pieno di gente senza casco. Però loro fermavano solo turisti”, ha esordito Elena Morali in alcune Instagram stories, appena rientrata in Italia. Ci fermano e come prima domanda ci chiedono: avete sigarette? Volevano sapere se nello specifico fumassi sigarette elettroniche”. A quel punto, Favoloso ha preso le redini del discorso, raccontando che gli agenti hanno perquisito la compagna fino a trovare la sigaretta elettronica. Poi l’hanno minacciata di portarla in prigione fino al mattino seguente, oltre a una multa di 50.000 Bath (circa 1500 euro). “Alla fine uno dei poliziotti dice: ‘Ok se paghi il doppio (100.000 Bath, circa 3000 euro) la lasciamo’”, ha concluso l’ex gieffino. Così, è stato scortato ad un bancomat per prelevare: non potendo ritirare l’intera somma, però, la polizia si sarebbe accontentata di 750 euro, in aggiunta ai 90 che aveva già con sé.