“Quest’anno per la Settimana della Moda so che punteranno molto anche su TikTok, magari molto meglio di alcuni politici che in maniera un po’ penosa si affacciano a questo social”. Così ha detto, intervenendo nel corso della conferenza stampa di presentazione della prossima Milano Fashion Week, il sindaco Beppe Sala, criticando duramente i politici che, uno dopo l’altro, nelle ultime settimane sono scesi in campo su TikTok nel tentativo di conquistare il favore (e i voti) dei più giovani. Quindi la stoccata: “Ci sono politici che vanno oltre la dignità umana”, ha sentenziato il primo cittadino del capoluogo lombardo incassando l’applauso dei presenti.