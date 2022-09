Doccia gelata per Britney Spears. Terminati i tredici anni di custodia legale, personale e patrimoniale del padre Jamie Spears, la popstar è alle prese con nuovi problemi familiari. A darle dei grattacapi, questa volta, è il figlio 16enne Jayden James, avuto dalla relazione con Kevin Federline. In un’intervista rilasciata a 60 Minutes Australia, infatti, il ragazzo ha accusato la madre di non prestare uguale attenzione ai suoi figli. Britney ha replicato in lungo sfogo social, sottolineando come il timore del figlio si fondi, a suo dire, sul fatto che, compiuti 18 anni, non avrà più il sostegno finanziario della madre: “Jayden, mentre minacci il mio comportamento proprio come tutta la mia famiglia ha sempre fatto… continuo a lavorare in modo da poter pagare le spese legali (di mia madre Lynne Spears) e la sua casa – ha esordito –. Vuoi che io stia meglio così posso continuare a dare a tuo padre 40 mila dollari al mese? O il motivo per cui voi ragazzi decidete di essere odiosi è perché in realtà è finita tra due anni e non ottenete nulla?”, ha continuato, facendo riferimento agli aiuti economici dovuti all’ex compagno per il mantenimento dei figli.

Durante l’intervista, inoltre, il 16enne aveva dichiarato che avrebbe voluto rivedere la madre solo se fosse stata ‘mentalmente meglio’. E la popstar, che non incontra i suoi figli Jayden e Sean (quasi 17enne) ormai da mesi, non ha affatto digerito il comportamento del ragazzo: “Dio non permetterebbe che ciò accadesse a me se esistesse un Dio. Non credo più in Dio a causa del modo in cui i miei figli e la mia famiglia mi hanno trattato. Non c’è più niente in cui credere. Sono atea”.