Giorgia Soleri continua a far parlare di sé. In queste ultime ore il mondo web ha preso di mira la giovane influencer fidanzata con Damiano David, frontman dei Maneskin: dapprima nel mirino delle critiche è finita la sua partecipazione al Festival del Cinema di Venezia, bollata come “incoerente” da molti dato che lei stessa aveva dichiarato attraverso un box domande su Instagram di non essere affatto attratta dal mondo del cinema: “Mi annoia tremendamente il linguaggio cinematografico”, aveva detto. Ora, invece, a destare perplessità è ancora una volta il suo libro di poesie, pubblicato qualche mese fa, dal titolo “La signorina nessuno”. Il popolo social sembra avere le idee chiare in merito: “Giorgia Soleri è il classico esempio che se una cosa non la sai fare non ti devi veramente sforzare perché questo poi è il risultato”. E ancora: “È un insulto agli scrittori”, “Comunque il problema è che esiste una casa editrice che ha letto il libro di Giorgia Soleri e ha pensato ‘dai pubblichiamo l’ennesimo libro di una influencer che sfonderà le classifiche solo perché prende i cuori su IG” e che qualcuno in classifica l’ha mandato’”.

Tempo fa anche noi abbiamo chiesto il parere di un’esperta del settore. Ricorderete infatti la nostra intervista a Maria Grazia Calandrone, poetessa italiana che ha pubblicato con Mondadori “Il giardino della gioia” ed è autrice del romanzo di prosa poetica “Splendi come vita” (finalista Premio Strega 2021). È stata proprio lei a leggere per noi qualche poesia di Soleri per poterci dare la sua impressione sulla raccolta finita sotto la lente di ingrandimento. “Questa raccolta raggruppa poesie tipiche di una ventenne, sia per stile che per contenuto. E sono piuttosto originali” aveva dichiarato Calandrone sottolineando che questa racconta vuole essere una risposta della dignità femminile.

Messaggio che Giorgia Soleri più volte ha rimarcato nei suoi interventi. Anche se, il pubblico da casa, sembra divertirsi più con meme e gif creati per l’occasione. Le critiche mosse contro la giovane autrice in effetti hanno spaziato dalla banalità dei versi delle tematiche trattate (spesso legate al sesso) fino alla mancanza secondo alcuni utenti del talento di Soleri: “Qua si ride e si scherza su Giorgia Soleri, ma è incommentabile la drammaticità del fatto che una persona così comicamente priva di talento abbia una carriera e un futuro economicamente sereno solamente per l’esposizione mediatica del fidanzato”.