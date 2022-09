È cominciata la nuova stagione dei programmi televisivi del pomeriggio. Tra le trasmissioni più amate c’è quella condotta su Rai 1 da Alberto Matano, La Vita in Diretta. Insieme a lui, intorno al tavolo per la seconda parte della puntata di ieri 6 settembre, anche Francesca Fagnani, Barbara Foria, Stefania Orlando, Paola Ferrari ma soprattutto Rosanna Cancellieri. Il tema del confronto era la polemica sull’aperitivo di Chiara Ferragni su un ghiacciaio svizzero. Per raggiungere la meta, l’influencer e i suoi amici hanno utilizzato due elicotteri. “Ma cosa ci vogliamo aspettare da Chiara Ferragni?“, ha esordito Cancellieri interpellata sull’argomento. Poi ha spiegato: “Cioè, onestamente. Mi pare che in passato abbia festeggiato un compleanno con lancio di pomodori e cetrioli in un supermercato. Non credo che abbia altro che ostentare e far vedere quello che fa, cercando di stupire. Perché quello che fa dev’essere sempre un po’ sopra le righe, anche perché altri talenti non credo che ne abbia”. Quindi qualcuno in studio ha detto: “Beh, è una grande imprenditrice”.

Quindi Cancellieri, durissima: “Una imprenditrice? È un argomento delicato. Diciamo che io stimo altri imprenditori che hanno messo sul mercato qualità, prodotti, concetti, imprese. Lei ha messo il suo Truman Show, non lo dovevo dire?”. “Io non sono l’avvocato di nessuno, però lei è stata anche protagonista di campagne a difesa dei diritti, non sottovaluterei una serie di messaggi che lei giustamente ha veicolato“, ha commentato il conduttore della trasmissione.

Poi è stato il momento di Paola Ferrari, la quale ha detto: “Spesso le critiche ai personaggi famosi sono per l’ostentazione. In questo momento tra risparmio energetico, elicotteri, aerei privati… ecco io non sono d’accordo con questo. Tu puoi avere benissimo più fortuna degli altri ma l’educazione di non ostentarlo”. Infine ha concluso: “Ora non mi riferisco a Chiara Ferragni, per me è una grande imprenditrice, a me piace molto. Però parlo in generale, io penso che in alcuni momenti complicati della vita, del Paese, ostentare le fortune che hai non è di grande classe“.