“Cara Giorgia Meloni mi piacerebbe trovarmi a un tavolo con te e chiacchierare un po’ di adozione…” , comincia così una toccante video-lettera del papà single Luca Trapanese, che ha adottato una bambina con sindrome di down, e indirizzata alla leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni che, pochi giorni fa, ha ribadito la sua contrarietà alle adozioni monogenitoriali. “Tu sei una mamma, io sono un papà, siamo entrambi genitori, e siamo entrambi capaci di amare ed educare le nostre figlie, di superare qualunque difficoltà per loro, di vivere per loro, di agire per il loro unico bene”, spiega Trapanese, che invita quindi Meloni a un confronto. Ecco la toccante lettera integrale.