Nel 2023 l’Italia conierà una moneta da 2 euro con l’effigie di Raffaella Carrà. A rivelarlo è stato il conduttore televisivo e radiofonico Fabio Canino, ospite ieri al Festival della Tv, a Dogliani, dove ha presentato il suo libro, RaffaBook. Da quello che si apprende, all’iconica Carrà verrà dedicato non pezzo da collezione ma una vera e propria moneta commemorativa, di quelle che i singoli Paesi membri dell’Unione Europea possono emettere “per ricordare anniversari di eventi storici o per porre in risalto eventi attuali di particolare importanza”, come riporta la pagina social Cinguetterai, un profilo che segue le novità e le news sul mondo Rai.

“Confermo assolutamente quanto detto ieri al Festival della Tv”, dice a FQMagazine Fabio Canino, ribadendo così la notizia dell’emissione della Raffa-moneta da 2 euro, accolta sui social con un plauso generale (c’è anche chi chiede che lo stesso omaggio venga riservato a Piero Angela). Dopo l’intitolazione di una piazza a Madrid, quella del lungomare di Bellaria e quella del Centro di Produzione Rai di Via Teulada, arriva dunque un altro grande tributo alla showgirl scomparsa il 5 luglio del 2021 e citata a più riprese anche da Emanuele Crialese nel film L’immensità con Penelope Cruz, appena presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. “Giusto che tributi di questo calibro ci siano. In generale, vorrei che gli omaggi ai nostri grandi personaggi venissero fatti quando sono in vita e se li possono godere come nel mio piccolo ho fatto io: il mio amore per Raffaella era vero, tanto che le dedicai un libro nel 2007 e poi uno spettacolo teatrale, Fiesta”, aggiunge Canino. A proposito di tributi, oltre alla moneta, nel 2023 ne sono previsti altri, compreso un grande show evento su Rai1 con la direzione artistica di Sergio Japino, che dovrebbe andare in onda il 18 giugno.