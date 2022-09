Ricordate Medusa? Affascinante e mostruosa, è la figura mitologica dipinta dal Caravaggio, incoronata di serpenti al posto dei capelli. Il nuovo taglio che sta furoreggiando sui social si chiama proprio così: Jellyfish Bob, ovvero il caschetto a medusa. Un’acconciatura che sembra fatta apposta per soddisfare gli indecisi. E’ un caschetto bombato all’altezza del mento. Però, dietro, i capelli sono mantenuti lunghi. Ma solo alcune ciocche. Il risultato finale? Vista alle spalle, la persona sembra avere tentacoli che le calano giù per la schiena. O, appunto, mitologici serpenti. Non è la creazione di uno stilista. E’ l’ultima frontiera nata sul social TikTok. Dove il Jellyfish Bob si fa largo fra i giovanissimi e si impone tra le schiere di politici che hanno dato l’assalto al social stesso, nella speranza (probabilmente vana) di raccattare qualche voto tra i neo elettori. Se ne trovano molte varianti. E ben diversificati sono i commenti. C’è chi esclama: “E’ una moda orrenda, non li farei mai così”. E chi invece apprezza: “Sembra di essere un anime giapponese, è divertente”. E c’è chi, caustico, se la ride: “Ecco che cosa succede a mettersi le extension da soli”.

Qualcuno intravede anche una somiglianza con il taglio sfoggiato da Nicole Kidman sulla copertina di “Perfect”: L’ultimo look. Cinturona ai fianchi, maglietta da fitness, braccia allargate e piegate a novanta gradi all’altezza del gomito: un po’ alla Popeye. Ma, soprattutto, una bella chioma di capelli rossi tagliati a caschetto davanti, ma lunghissimi e fluenti sul retro, che poi scavalcano la spalla e cadono fino all’inguine. Non è una creazione da stilista. E’ un esperimento per così dire fai da te, che ha incontrato però un improvviso interesse. Qualcuno, più prosaicamente, ritiene sia ispirata da Bob the Jellyfish, protagonista di una serie di stiker da scaricare per Telegram.

Ce ne sono di tutti i colori. Neri, biondi, ma anche verdi, viola, multicolore. La ragazza che si presenta come @sillyyerba spiega: “Sto avviando un club di meduse con eventi a tema gelatinoso per chi è interessato! Sintonizzati per un annuncio ufficiale a breve! Sarà così carino. Se hai il taglio di capelli puoi essere una piccola medusa”. E @dear.tina ammette: “Finalmente mi sono ricordata di fare un bel taglio a 360 gradi prima che i miei capelli diventassero troppo grassi”. Eccola lì. Capelli lunghi sulle spalle. Ora basta scorrere le pagine di TokTok, ma anche molti altri siti individuabili inserendo la chiave di ricerca (perché ormai questa strana moda sta dilagando) per osservare una carrellata suggestiva di varianti. Un po’ come accade dal parrucchiere, quando illustra le foto dei tagli disponibili per scegliere il preferito.

Per ora il Jellyfish non sembra tra le opzioni disponibili sulle sedie dei coiffeur. Ma mai dire mai. Tante volte le intuizioni più rivoluzionarie sono nate, appunto, dai giovanissimi. Come le ciglia finte nelle narici del naso, nate da un’influencer giapponese. Immaginiamo entrambi sulla stessa persona. Capelli di Medusa e ciglia pelose come zampe di ragno che escono dal naso. Un nuovo personaggio horror?